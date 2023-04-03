Dilan Çıtak Miami'den paylaştı!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından Miami'de çekildiği kareyi yayınladı. Şarkıcı Dilan Çıtak'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Çıtak'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen, babası İbrahim Tatlıses'in yolundan giderek kariyerine şarkıcı olarak devam eden Dilan Çıtak sesiyle ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses, Miami'ye tatile gitti. Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter'le mutlu bir evliliği olan Çıtak, Miami sokaklarından paylaşımda bulundu.
Güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı Çıtak'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Çok zayıflamışsın güzel olmuş", "Fotoşopla boyunu mu uzattın?", "Çok kilo vermişsin" gibi yorumlarında bulundu.
Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses, Miami'ye tatile gitti. Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter'le mutlu bir evliliği olan Çıtak, Miami sokaklarından paylaşımda bulundu.
Güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı Çıtak'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Çok zayıflamışsın güzel olmuş", "Fotoşopla boyunu mu uzattın?", "Çok kilo vermişsin" gibi yorumlarında bulundu.