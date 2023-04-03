Dilan Çıtak Miami'den paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen, babası İbrahim Tatlıses'in yolundan giderek kariyerine şarkıcı olarak devam eden Dilan Çıtak sesiyle ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses, Miami'ye tatile gitti. Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter'le mutlu bir evliliği olan Çıtak, Miami sokaklarından paylaşımda bulundu.Güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı Çıtak'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Çok zayıflamışsın güzel olmuş", "Fotoşopla boyunu mu uzattın?", "Çok kilo vermişsin" gibi yorumlarında bulundu.