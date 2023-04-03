Deprem bölgesinde çocuklarla film izledi...

Sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile hava yoluyla Hatay'a gelen Acun Ilıcalı, Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'nde film depremzedeler tarafından karşılandı.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın da katıldığı etkinlikte Ilıcalı, çocukların arasına girdiği alanda özçekim taleplerini geri çevirmedi. Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya da kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kadınlar, Altunkaya ile fotoğraflar çektirdi.'GÜZEL ŞEYLER YAŞATACAĞIZ'Burada konuşan Ilıcalı, 'Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkcası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek. Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün onlara küçük bir sürpriz bir film gösterimi yapacağız. Çok da mutlu görüyorum onları. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. 4 kız babası olarak da burada olmak benim için çok büyük mutluluk. İnşallah onların geleceğini daha güzel daha ümitli ve mutlu şekle getirmek için milletçe uğraşıyoruz. Güzel şeyler yaşatacağız onlara' dedi.Ilıcalı ve beraberindekiler daha sonra 'Kral Şakir: Mikrop Avcıları' filmini izledi.