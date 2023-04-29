Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı...

Mart 2022'de Ece Çeşmioğlu ile bebekleri Zeynep'e kavuşarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Taner Ölmez, kızı ile objektif karşısında poz verdi.

28 Haziran 2021'de nikâh masasına oturan oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.YOĞUN İLGİ GÖRDÜEce Çeşmioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Taner Ölmez, kızı Zeynep ile objektif karşısına geçti. Kızı Zeynep ile çekilen siyah- beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Taner Ölmez'in baba - kız karesi, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.