Sıla Türkoğlu'ndan imaj değişikliği

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Doğa karakteri ile şöhretini arttırmıştı. Rol aldığı Ağlama Anne, Yemin ve Emanet dizilerindeki rolleri ile kendisini ilk kez göstermeye başlayan Sıla Türkoğlu, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakteri ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.İmajında yeniliğe giden Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisindeki imajını yeniledi. Ünlü oyuncu son hali ile sosyal medyada da çok beğenildi.İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun yeni imajı...