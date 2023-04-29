Özlem Ada Şahin'in kızıyla alışveriş keyfi...

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında nikah masasına oturan manken Özlem Ada Şahin, kızı Zeynep Mira (4) ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Anne - kız uzun süre el ele alışveriş yaptı.

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, küçük kızı Zeynep Mira ile birlikte alışveriş turuna çıktı. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Özlem Ada, mağazaları dolaştı. Alışveriş yapan anne - kızın neşeli ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.ANNE KIZ BAŞ BAŞAHem mutfak alışveriş yapan, hem de kızları için oyuncak mağazalarını dolaşan Özlem Ada Şahin'in siyahlar içindeki tarzı ve makyajsız doğal güzelliği beğeni topladı.