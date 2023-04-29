Nicolas Cage'den itiraf

Ünlü Hollywood oyuncusu Nicolas Cage, son yıllarda borçlarıyla gündemde adından söz ettiriyor.Cage, konuk olduğu '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programda sıkıntılı günlerini anlattı.1996'da 'Leaving Las Vegas' adlı filmle Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu, borç batağına girdi ve bundan kurtulmak için, birbirinden tuhaf hatta kendi deyimiyle berbat filmler için kamera karşısına geçti.Çalışmanın kendisi için bir kurtarıcı olduğunu ifade Cage, maddi problemlerinin nedeninin aşırı emlak yatırımları olduğunu söyledi.Nicolas Cage'e programda İngiltere ve Almanya'da satın aldığı şatoları, New Orleans'taki malikanesi ve özel adası soruldu. Cage, borç batağına saplanmasının nedenini işte bu abartılı emlak yatırımlarına bağladı.Ünlü isim, bu durumu şöyle anlattı:'Bunun nedeni, 80 dolar ödeyerek ahtapot yemem değildi. Yaptığım, aşırıya kaçan emlak yatırımlarıydı. Emlak piyasası çöktü ve ben zamanında o piyasadan çıkamadım. Borcumun hepsini ödedim'O süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekleyen Cage, anlattığına göre Las Vegas'a taşındı ve hiç durmadan filmlerde rol almaya başladı. Yılda üç ya da dört filmde oynadı ve bu şekilde yavaş yavaş borçlarından kurtuldu.Bir süre seçim yapmadan sürekli çalıştığını itiraf eden Cage, oynadığı bazı filmleri 'berbat' diye nitelendirdi.