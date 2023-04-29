Milyon dolarlık dava sonuçlandı

'A Patriot' yapım şirketiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılan Fransız oyuncu Eva Green, geçtiğimiz ocak ayında açtığı milyon dolarlık dava ile gündeme geldi. Yapım şirketi de Eva Green'in isteklerinin bitmediğini ve sözleşmeden feragat ettiğini iddia ederek 5 milyon dolarlık karşı dava açtı.Ünlü oyuncu, Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davayı kazandı. Dava sonrası açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, şunları söyledi:'Sevdiğim ve imzaladığım güzel bir filmi savunmak için dişimle tırnağımla savaştım. Çok değer verdiğim bir nedenden bahseden, sorunu çözmezsek meydana gelebilecek kaynak savaşları ve kitlesel göç konusunda uyarıda bulunan bir film. Adalet galip geldi'Yapım şirketi ise 'Karar ve mahkemenin bulguları karşısında hayal kırıklığına uğradık. Temyiz de dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.