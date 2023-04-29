Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu!

Dilan Çiçek Deniz oyunculuk kariyerinde ilk defa tiyatro sahnesine çıkmıştı. Amadeus oyunun sahne alan Dilan Çiçek Deniz, Amadeus'un son üç oyununda sahne alamayacak.

Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka başlayan Dilan Çiçek Deniz, son dönemde Amadeus oyunu ile sahnede yer alıyordu. Kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Dilan Çiçek Deniz, oyunun son 3 gösterisinde sahne alamayacak.



İkinci Sayfa adlı magazin sayfasında yer alan habere göre; omuzundan ameliyat olan Dilan Çiçek Deniz, başrolünde yer almış olduğu Amadeus'un son üç sezonunda sahneye çıkamayacak.



Genç oyuncu tam 1 ay istirahat edecek.



1995 doğumlu Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda elde ettiği derece ile oyunculuk kariyerine başlamıştı.



