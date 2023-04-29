Deniz Baysal Yurtçu'dan 'çocuk' açıklaması!

Deniz Baysal Yurtçu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk oldu. Ünlü isim, oyunculuğa lisedeki tiyatro öğretmeni Zekeriya Bey sayesinde başladığını söyledi."ÇOK KORKUYORDUM"Tiyatro öğretmenim Zekeriya Hocam sayesinde mesleğimi yapabiliyorum. Onun yeri bambaşkadır bende. İtekledi beni. 'Ben yapamam' diyordum, çok korkuyordum. O beni zorla ajansa yazdırıp, 'Ben sizin için bu kadar şey yaptım, sen de benim için bunu yapacaksın' diyerek beni ajansa götürüp kaydettirdi."BAZEN BİZ ANNEMİ KALDIRDIK, BAZEN ANNEM BİZİ KALDIRDI"Annesinin kanseri atlattığını söyleyen ve hastalık sürecine dair konuşan oyuncu, "Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için 'Sen çok güçlüsün' diye gazlamaya çalışıyoruz. Bu hastalığa karşı koyan insanların hikayesini çok okudum, 'Ben artık güçlü olmak istemiyorum' diyorlar. Annem de onu dedi, mücadele etmekten yoruldu. Annem kemoterapi görürken, İzmir'de bir iş çekiyordum ve her kemosunda yanında olabildim. Moral çok önemli, kendine bakmak önemli ama dile kolay. Bir kere bu hastalığa yakalanınca hep tedirginsin. Başın ağrısa bile 'Nüksetti mi?' diye soruyorsun kendine. Düşüyorsun, bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı" ifadelerini kullandı."ÇOCUK SORUMLULUĞUNU İSTEMİYORUM"Müzisyen Barış Yurtçu ile dört yıldır evli olan Deniz Baysal, "Çocuğumun olmasını istemiyorum" derken, anne olmakla ilgili düşüncesini şu sözlerle anlattı:İnsanoğlu her an değişebilir, şu an böyle düşünüyorum. Çocuk bana uzak. Çocuk sorumluluğunu da istemiyorum. Ama 'Çocuğun olursa seversin' diyorlar, tabii ki severim ama ben çocuğumun olmasını istemiyorum. Hayatımdan mutluyum, Barış da öyle. Biz birbirimize her şey oluyoruz zaten.