Cem Karaca'nın hayatı film oluyor...
'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Resimdeki Gözyaşları' ve 'Bu Son Olsun' gibi birçok unutulmaz esere imza atan, Anadolu rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.
8 Şubat 2004 tarihinde 58 yaşında hayata gözlerini yuman Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Hazırlıkları devam eden yapımda, Cem Karaca'yı usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlandıracak.
Senaryosunu Yiğit Güralp'in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu'nun oturduğu filmin, 27 Ekim 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.
Senaryosunu Yiğit Güralp'in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu'nun oturduğu filmin, 27 Ekim 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.