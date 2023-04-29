Çağatay Ulusoy'dan aşk açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Ece Sükan ile görülen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Çağatay Ulusoy, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Aslında daha eski bir tanışıklığımız var. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Altında bir şey aranacak durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen" diyerek dedikoduları yalanladı

Terzi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Gecede yer alan dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.



'ÖNCEKİ HAYATIMDA DA BÖYLEYDİM'



Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularına, 'Özel hayat özeldir, adı üstünde. Magazine uzak oluşum karakterle alakalı bir şey olabilir. Kendimi sakındığım bir durum yok. Önceki hayatımda da böyleydim. Ünlü olup, bir şeyler değiştiğinde de böyleyim. Beni hiç tanımadığım insanlar ile yazıyorsunuz. Bir de 'aşk' haberlerinin gerçekliği varmış gibi yazılıyor. Özel hayatımın özel kalmasını istiyorum. Bu aile ilişkilerimde de böyle. İç dünyamı çok yansıtmak istemiyorum' şeklinde yanıt verdi.



'ALTINDA BİR ŞEY ARANACAK DURUM YOK'



Geçtiğimiz günlerde Ece Sükan ile görülen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Ulusoy, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Söylentilere yanıt veren ünlü oyuncu, 'Bu projede birlikte çalıştık. Aslında Ece Hanım ile daha eski bir tanışıklığımız var. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Altında bir şey aranacak bir durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen' ifadelerini kullanarak dedikoduları yalanladı.



YİNE AYRILDILAR



Öte yandan sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve uzun bir süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, geçtiğimiz aylarda yine 'ayrılık' haberleri ile gündeme gelmişti.



'HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR'



Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, yeniden yollarını ayırmıştı. İlişkilerini sonlandırma kararı alan çiftten Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin '5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?' sorusuna yanıt vermişti.



Ünlü oyuncu, '3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki...' ifadelerini kullanmıştı.