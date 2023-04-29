Babasının hastalığını açıkladı

Teşkilat dizisinde oynadığı Zehra rolü ile tanınan oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, babasının hastalığını açıkladı. Annesi de bir dönem kanser tedavisi gören Deniz Baysal Yurtçu, zor bir süreç olduğunu söyledi.

Oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, anne ve babası ile ilgili bir açıklamada bulundu. Müzisyen Barış Yurtçu ile evli olan ve TRT1 dizisi Teşkilat'ta rol alan Deniz Baysal Yurtçu, babasının kanser hastalığı ile mücadele ettiğini açıkladı.



Deniz Baysal Yurtçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'Annem kanser ile mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz.'



5 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelen Yurtçu, 2011 yılından bu yana oyunculuk yapıyor. Yurtçu eşi ile 2019 yılından bu yana evli.



