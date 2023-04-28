Sokak köpeğini elleriyle besledi

Ünlü oyuncu Melisa Döngel önceki gün arkadaşları ile Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Melisa Döngel, masaya yaklaşan bir sokak köpeğini elleri ile besledi. Döngel'in o anları kameralara yansıdı.

Sefo ile ayrılması ile gündeme gelen güzel oyuncu Melisa Döngel, Bebek'teki bir mekanda arkadaşıyla buluştu. Yemek yemek için masaya oturan Melisa Döngel'in yanına bir ara sokak köpeği yaklaştı.Sokak köpeğine kayıtsız kalmayan Melisa Döngel, tabağından yemek alıp elleriyle köpeğe yedirdi. Melisa Döngel'in sokak köpeğini beslediği o anlar objektiflere böyle yansıdı.Sefo'nun babası tarafından da istenmediği öne sürülen Melisa Döngel'in yakın çevresine, 'Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti' dediği iddia edildi.Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden iki isimden Sefo'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından, 'Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?' yorumunu yaptığı öne sürülmüştü.