Neslihan Atagül'ün annesi devreye girdi!

Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu hakkında çıkan haberler sonrası yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Neslihan Atagül Doğulu'nun annesi Perihan Çıtlak'ın olaya dahil olduğu ve kızını yanına almak istediği öne sürüldü.

Kadir Doğulu'nun hakkında çıkan iddialar magazin gündemine yer bulmaya devam ediyor. Hem Neslihan Atagül Doğulu'nun hem de Kadir Doğulu'nun ayrı ayrı yaptıkları açıklamaların ardından, yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre; Neslihan Atagül Doğulu'nun annesi, olaya dahil oldu.



NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU'NUN ANNESİ DEVREYE GİRDİ



Anne Perihan Çıtlak, damadı hakkında çıkan haberlerin ardından kızını yanına çağırdı.



İddiaya göre; bu zorlu süreçte kızını yalnız bırakmak istemeyen anne Perihan Çıtlak, kızının bir süreliğine de olsa yanında kalmasını istedi. Ancak Atagül yalnız kalmak istediğini belirtti ve eşi ile yaşadıkları evden de ayrıldı.