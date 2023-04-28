Lucas Torreira'nın arkadaşı araya girdi!

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın, oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi geçtiğimiz aylarda dikkat çekmişti. Devrim Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.'Hazine' filminin galasına katılan Özkan, Torreira ile ilgili sorulara; "Hepimiz arkadaşız. Gala için geldim, bu konuyu konuşmayalım" cevabını vermişti. Muhabirlerin, “Galatasaray taraftarları sizi ‘Yenge’ olarak görmeye başladı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?” sorusu karşısında ise ünlü isim; “Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben 'Hazine' filmi için geldim” ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı City's'te görüntülendi. Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi. Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşının araya girerek, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" demesi, dikkat çekti.Galatasaray'ın sezon başında yaptığı flaş transferlerden olan Juan Mata ile eşi Evelina Kamph, Bebek Otel'de objektiflere takılmıştı.Yaklaşık 30 dakika sonra mekana; Juan Mata'nın takım arkadaşı ve adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan Lucas Torreira da gelmişti.Torreira, mekan önünde gazeteciler olduğu için araçtan 15 dakika boyunca inmek istememişti. Korumalarının görüntü alınmaması için etrafını sardığı Galatasaraylı oyuncu, koşar adımlarla mekana sıfır yanaştırdığı arabasından inmişti.