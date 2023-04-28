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Lucas Torreira'nın arkadaşı araya girdi!

Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı City's'te görüntülendi. Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi. Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşının araya girerek, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 28.04.2023 - 09:44 Güncelleme: 28.04.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın, oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi geçtiğimiz aylarda dikkat çekmişti. Devrim Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray-Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.

"YENGENİZ KİM OLUR BİLMEM"

'Hazine' filminin galasına katılan Özkan, Torreira ile ilgili sorulara; "Hepimiz arkadaşız. Gala için geldim, bu konuyu konuşmayalım" cevabını vermişti. Muhabirlerin, “Galatasaray taraftarları sizi ‘Yenge’ olarak görmeye başladı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?” sorusu karşısında ise ünlü isim; “Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben 'Hazine' filmi için geldim” ifadelerini kullanmıştı.

Lucas Torreira'nın arkadaşı araya girdi!

"LÜTFEN SORMAYIN"

Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı City's'te görüntülendi. Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi. Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşının araya girerek, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" demesi, dikkat çekti.

FUTBOLCULAR GECELERDE

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı flaş transferlerden olan Juan Mata ile eşi Evelina Kamph, Bebek Otel'de objektiflere takılmıştı.Yaklaşık 30 dakika sonra mekana; Juan Mata'nın takım arkadaşı ve adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan Lucas Torreira da gelmişti.

KOŞAR ADIMLARLA İNDİ

Torreira, mekan önünde gazeteciler olduğu için araçtan 15 dakika boyunca inmek istememişti. Korumalarının görüntü alınmaması için etrafını sardığı Galatasaraylı oyuncu, koşar adımlarla mekana sıfır yanaştırdığı arabasından inmişti.

Lucas Torreira'nın arkadaşı araya girdi!
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