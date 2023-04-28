  • USD: 19,41 - 19,45
  • EURO: 21,44 - 21,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'deki yangından kıl payı kurtuldu

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart sitesinde meydana gelen yangın sonrası sitede dairesi ve komşuları bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından komşularına geçmiş olsun diyerek, "Gelen mala gelsin" dedi.

Ekleme: 28.04.2023 - 01:21 Güncelleme: 28.04.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkutan bir yangın yaşandı.

Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı Folkart Sitesi alevlere teslim oldu.

Yangına müdahale ediliyor
Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Can kaybı yok
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise bölgede herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisini verdi.

"Folkart'da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun"
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in de sitede dairesi bulunuyor. Tatlıses'in oturduğu dairede yangında alevlere teslim olurken, Tatlıses'in yangın esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Sosyal medyadan, "Gelen mala gelsin" paylaşımı yapan Tatlıses şunları yazdı:

"Folkart'da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşaallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.."


Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için önce 'Benim projem' sonra 'Vatana ihanettir' diyen Kılıçdaroğlu yine çark etti: Uzay üssü yapacağız
Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın
BDDK'dan elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi: 900 bin lira ve altına 48 ay vade
Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama! İlk fırsatta yapılacak
Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı
Ankara sele teslim oldu! Sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek?
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda
Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu palavranın dozunu kaçırdı! 'Düzeltmekte zorlanıyorlar'
Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!
Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Nisan 2023 TCMB faiz oranı ne olacak?
Fiyatları düşürecek hamle! Türkiye'nin her bölgesinde kurulacak
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor