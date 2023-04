İzmir'deki yangından kıl payı kurtuldu

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart sitesinde meydana gelen yangın sonrası sitede dairesi ve komşuları bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından komşularına geçmiş olsun diyerek, "Gelen mala gelsin" dedi.

İzmir'de korkutan bir yangın yaşandı.



Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı Folkart Sitesi alevlere teslim oldu.



Yangına müdahale ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Can kaybı yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise bölgede herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisini verdi.



"Folkart'da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun"

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in de sitede dairesi bulunuyor. Tatlıses'in oturduğu dairede yangında alevlere teslim olurken, Tatlıses'in yangın esnasında evde olmadığı öğrenildi.



Sosyal medyadan, "Gelen mala gelsin" paylaşımı yapan Tatlıses şunları yazdı:



"Folkart'da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşaallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.."