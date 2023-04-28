Hüsnü Şenlendirici ekranlara geri döndü

Kanal D'deki ‘Şarkılar Bizi Söyler'in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle bir süre programa ara vermişti.Eski sağlığına kavuşan klarnet ustası, Sibel Can ile Hakan Altun'un yanına geri döndü.Şenlendirici, “Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca anlıyor” dedi.Yarın akşam ekrana gelecek programın konukları; Soner Olgun ve İntizar.