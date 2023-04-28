Hüsnü Şenlendirici ekranlara geri döndü
Şarkılar Bizi Söyler’in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle çekimlere ara verdiği programa geri katıldı.
Kanal D'deki ‘Şarkılar Bizi Söyler'in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle bir süre programa ara vermişti.
Eski sağlığına kavuşan klarnet ustası, Sibel Can ile Hakan Altun'un yanına geri döndü.
Hayat sağlıktan ibaret
Şenlendirici, “Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca anlıyor” dedi.
Yarın akşam ekrana gelecek programın konukları; Soner Olgun ve İntizar.
Eski sağlığına kavuşan klarnet ustası, Sibel Can ile Hakan Altun'un yanına geri döndü.
Hayat sağlıktan ibaret
Şenlendirici, “Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca anlıyor” dedi.
Yarın akşam ekrana gelecek programın konukları; Soner Olgun ve İntizar.