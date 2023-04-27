Kaş anısıyla güldürdü

Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, konuk olduğu bir programda sürekli yorum yapılan kaşlarıyla ilgili anısını anlattı.

Reyting rekorları kıran 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Demir, kalın kaşlarıyla ilgili lisede yaşadığı bir anısını anlattı.



"Kaşlarını alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan genç oyuncu, şu açıklamayı yaptı:



"Benimle çok dalga geçiyorlardı"

"Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.



"O kaşlarımın şekli benim özgüvenimi aldı"

Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu"





