  • USD: 19,41 - 19,45
  • EURO: 21,44 - 21,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kaş anısıyla güldürdü

Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, konuk olduğu bir programda sürekli yorum yapılan kaşlarıyla ilgili anısını anlattı.

Ekleme: 27.04.2023 - 20:57 Güncelleme: 27.04.2023 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Ferit' karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Demir, kalın kaşlarıyla ilgili lisede yaşadığı bir anısını anlattı.

"Kaşlarını alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan genç oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

"Benimle çok dalga geçiyorlardı"
"Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.

"O kaşlarımın şekli benim özgüvenimi aldı"
Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu"


BDDK'dan elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi: 900 bin lira ve altına 48 ay vade
Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama! İlk fırsatta yapılacak
Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı
Ankara sele teslim oldu! Sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek?
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda
Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu palavranın dozunu kaçırdı! 'Düzeltmekte zorlanıyorlar'
Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!
Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Nisan 2023 TCMB faiz oranı ne olacak?
Fiyatları düşürecek hamle! Türkiye'nin her bölgesinde kurulacak
İsveç'ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar
İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı
Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti'nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere...
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor