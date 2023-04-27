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Kadir Doğulu suskunluğunu bozdu

Neslihan Atagül ile huzurlu bir evliliği olan Kadir Doğulu, eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu. İhanet ve imam nikahı iddialarını yalanlayan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 27.04.2023 - 01:09 Güncelleme: 27.04.2023 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında çıkan görüntüleri magazin gündemini salladı. Bir kadınla dans ederek yakınlaştığı görüntüler sonrası ihanet iddiaları ortaya atıldı.

VİDEO KISA SÜREDE YAYILDI

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

İMAM NİKAHI İDDİASI

Söz konusu videonun yayılmasının ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Doğulu hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Doğulu'nun baş harfi "S" olan bir kadınla aşk yaşadığı ve imam nikahı kıydırdığı öne sürüldü.

DOĞULU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu sessizliğini bozdu. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Doğulu iddiaları yalanladı.

"O GÜN 80 KİŞİYLE KONUŞTUM"

Sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülerle ilgili konuşan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" dedi.

"NESLİHAN'DAN BAŞKA İMAM NİKAHLI EŞİM YOK"

Birsen Altuntaş, Doğulu'nun imam nikahı iddiasıyla ilgili soruya ise kahkaha atarak yanıt verdiğini söyledi. Doğulu "Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" açıklamasını yaptı.
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