Fiyatı dudak uçuklatan festival tarzı!

Acun Ilıcalı ile uzun bir süredir aşk yaşayan ve Şeyma Subaşı'na benzetilen Ayça Çağla Altunkaya festival tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı. Altunkaya, tarzı ile sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirmesinin ardından kalbinin kapılarını yeniden Ayça Çağla Altunkaya'ya açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya arasındaki yaş farkı magazin basınında konuşulur.Altunkaya zaman zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak yurt dışında festivale katılan Ayça Çağla, tarzıyla gündem oldu. Altunkaya zaman zaman tarzıyla dikkat çekiyor.Ayça Çağla Altunkaya festival için seçtiği pantolona 16 bin 157 TL öderken gözlüğüne ise 13 bin 400 TL ödedi.