Emine Ün'den 'evlilik' açıklaması

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanan Emine Ün (45), bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Emine Ün, 'evlilik' sorularına yanıt verdi.

Merhum sanatçı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' projesi ile hafızalarda yer eden Emine Ün, son olarak 2002 yılında 'Bayanlar Baylar' adlı komedi dizisi ile TV'de yer almış, daha sonra tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşmuştu.



2004-2009 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olan Emine Ün, önceki gün Nişantaşı City's'te görüntülendi. Bayramı Bodrum'da geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Hem erkek arkadaşım hem de kızım Duru'yla tatil yaptık, güzeldi" dedi.



"GÜZEL BİR ŞEY OLURSA DEVAM EDECEĞİM"



Yeni projelerinden bahseden Ün, "Yakın zamanda TV8'de diziye başlamıştık. O bitti. Dizi yüzünden tiyatroyu bırakmıştım. İkisinin programı uymuyordu. Televizyona güzel bir şey olursa orada devam edeceğim. Televizyonu özlemişim" dedi.



"KIZIM OYUNCULUĞA SICAK BAKMIYOR"



Oyuncu, "Duru'nun babası Emre Kınay da sizin gibi oyuncu. Kızınız da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kızımın son senesi üniversiteye gidecek. Yurt dışına üniversite için gidecek. Oyunculuğa sıcak bakmıyor. İyi yapımlardan teklif geldi ama hiç istemedi. Farklı yönde ilerlemek istiyor. Annesi ve babası olarak, ne isterse arkasındayız" yanıtını verdi.



SIRRI AZ YEMEK!



Formunu koruması hakkında Emine Ün, "Sırrı az yemek. Porsiyonlarıma dikkat ediyorum. Spora da başlamak istiyorum. Günde iki öğün yiyorum. Ara ara küçük atıştırmalık var. Akşam 20.00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyorum" dedi.



"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"



Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, evlilik sorularına şöyle yanıt verdi:



Çok tatlı ilişkimiz var. Allah nazarlardan korusun, birbirimizi seviyoruz. Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum. Arada sırada dayanamayıp, sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Birbirimize saygılı ve anlayışlı bir ilişkimiz var. Ömür boyu böyle sürsün. Evlilik işi ise kısmet, o yüzden büyük konuşmamak lazım. Önemli olan imza değil. Önemli olan beraber yaşadığın süreçte mutlu olmak.



