Didem Soydan: 'Bekarlığın tadını çıkarıyorum'

Didem Soydan'ın koleksiyonunu hazırladığı markanın lansman partisi, önceki akşam Kuruçeşme'de yapıldı. Bir çok davetlinin katıldığı partide, Soydan'ı annesi ve yakın dostu Umut Eker yalnız bırakmadı. Oyuncu Burak Deniz’le ilişkisi sona eren ünlü manken, özel hayatıyla ilgili soruya cevap verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Didem Soydan, "Koleksiyonu hazırlarken çok güzel bir birliktelik oldu. Onlar sadece benim stilimi yansıtmamı istediler. Günlük hayatımda ve modellik yaptığım zamanda giydiğim kıyafetleri bir araya getirdim. Dolayısıyla tamamen benden ilham aldık" dedi.



"DEMEK Kİ HEM İŞ HEM AŞK BİR ARADA YÜRÜMÜYOR"



Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren 39 yaşındaki manken, "Şu an bekarlığın tadını çıkarıyorum. Zaman zaman ilişkilerim oluyor ama yürümüyor. İş hayatımda her şey yolunda gidiyor. Demek ki hem iş hem aşk bir arada yürümüyor" açıklamasını yaptı.



"İLİŞKİLER YAŞANIR VE BİTER"



Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Burak Deniz’den ayrılan Didem Soydan, “Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde..." şeklinde konuşmuştu.



