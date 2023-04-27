  • USD: 19,41 - 19,45
  • EURO: 21,44 - 21,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Yaman'ın yeni aşkı tanıdık çıktı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın efsane kaleci Ilker Casillas ile adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile birlikte olduğu iddia edildi.

Ekleme: 27.04.2023 - 23:28 Güncelleme: 27.04.2023 - 23:33 / Editör: Ozge Selin
Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan ve şimdilerde kariyerine yurt haricinde devam eden Can Yaman, yer aldığı projelerle olduğu kadar yaşadığı aşklarla da gündem oluyor.

İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman’ın adı şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyor.

Yeni sevgilisi de sunucu
İddialara göre Instagram’daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.

Şimdilerde Can Yaman’ın gönlünü kaptırdığı iddia edilen 30 yaşında olan Eva Gini’nin Instagram hesabında 156 bin takipçisi bulunuyor. Inter Milan TV sunucusu olan Gini sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Can Yaman'ın yeni aşkı
'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra Francesca Chillemi ile beraber olmuştu.

Can Yaman'ın yeni aşkı tanıdık çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için önce 'Benim projem' sonra 'Vatana ihanettir' diyen Kılıçdaroğlu yine çark etti: Uzay üssü yapacağız
Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın
BDDK'dan elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi: 900 bin lira ve altına 48 ay vade
Evlat nöbetinde 40’inci buluşma: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama! İlk fırsatta yapılacak
Meral Akşener Erzurum mitinginden de umduğunu bulamadı
Ankara sele teslim oldu! Sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek?
AKKUYU'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler arasına giriyoruz
İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda
Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu palavranın dozunu kaçırdı! 'Düzeltmekte zorlanıyorlar'
Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!
Bayraktar Kemankeş ilk kez görücüye çıktı! Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Nisan 2023 TCMB faiz oranı ne olacak?
Fiyatları düşürecek hamle! Türkiye'nin her bölgesinde kurulacak
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Gaziantep'te bir kişi eşi ve dayısını öldürüp kayıplara karıştı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor