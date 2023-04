Can Yaman'ın yeni aşkı tanıdık çıktı

Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan ve şimdilerde kariyerine yurt haricinde devam eden Can Yaman, yer aldığı projelerle olduğu kadar yaşadığı aşklarla da gündem oluyor.İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman’ın adı şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyor.İddialara göre Instagram’daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.Şimdilerde Can Yaman’ın gönlünü kaptırdığı iddia edilen 30 yaşında olan Eva Gini’nin Instagram hesabında 156 bin takipçisi bulunuyor. Inter Milan TV sunucusu olan Gini sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra Francesca Chillemi ile beraber olmuştu.