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Bergüzar Korel: Laikliği rakıya indirgemeyin

Bergüzar Korel, 14 Mayıs'ta AK Parti'nin kaybetmesi sonrası rakı ile kutlama yapılan reklam filmine eleştirilerde bulundu.

Ekleme: 27.04.2023 - 01:17 Güncelleme: 27.04.2023 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'yi terk edip ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti gündemden düşmüyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Korel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Korel, son olarak sosyal medyada paylaşılan rakı reklamı gündemdeyken sitem dolu bir paylaşım yaptı.

AK Parti hükümetinin seçimleri kaybettiği sahnelenen ve sonrasındaki kutlamaların rakı içilerek yapıldığı reklam filmine Korel, laiklik eleştirisinde bulundu.

"O gün geldiğinde böyle kutlayacağız, birbirimize sarılıp yeniden başlayacağız" sloganlarının olduğu reklama Korel, şu ifadelerle tepki gösterdi;

"İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık"
"Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artı
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