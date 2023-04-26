Ünlü çiftten yeni kare...

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile şimdilerde evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafla adından söz ettirdi.

Mohammed Alsaloussi ile kısa süreli bir ayrılık sürecinin ardından "Aşk yeniden" diyen Şeyma Subaşı, şimdilerde Mısırlı sevgilisiyle nikah masasına oturmak için gün sayıyor.Instagram sayfasından 'ücretli abonelik' özelliği başlatan Subaşı, son olarak Alsaloussi ile yeni bir karesini abonelerine özel bir şekilde paylaştı. Ünlü isim, paylaştığı kareyi daha sonra hikayeler bölümünden yayınlayarak tüm takipçileriyle paylaştı.Sosyal medya fenomeni, sevgilisiyle sarıldığı siyah-beyaz karesine; "Neredeyse karı-kocayız" notunu düştü.