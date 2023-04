Özlem Ada Şahin'den üçüncü çocuk açıklaması

Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuğu düşünmediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile mutlu bir evlilik sürdüren Özlem Ada Şahin, önceki gün çocukları Arya (6) ve Zeynep Mira (4) ile birlikte Akmerkez'de objektiflere yansıdı.



Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs’ta bir otelde sahne alan Berkay, "Üçüncü kez baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu bana değil Özlem Hanım'a sorun. Ben dünden razıyım” yanıtını vermişti.



Eşinin sözleri hatırlatılan Özlem Ada Şahin, "Bu soruyu şimdi bana attılar. Zirvede bıraktım" dedi.



"Erkek çocuk istemiyor musunuz? sorusu üzerine ise Özlem Hanım, şu ifadeleri kullandı:



"Belki yine kız olacak"



"Nereden biliyorsunuz belki yine kız olacak. Berkay tabii ki ister ama şu an için düşünmüyorum. İki çocuğumu en iyi şekilde büyültmek istiyorum. Annelik zor bir şey. 7/24 onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyültmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmamak için onlarlayım."



"Şu an düşünmüyorum."



Üçüncü çocuk demek bazı anları kaçırmak demek, onlar için. İlerleyen zaman için hayırlısı, şu an düşünmüyorum."