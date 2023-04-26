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Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz açıklaması

'Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gece sevgilisinin yeni filminin galasına katıldı.

Ekleme: 26.04.2023 - 10:09 Güncelleme: 26.04.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün sevgilisi Pınar Deniz'in rol aldığı ‘Karanlık Gece’ filminin Harbiye Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılan galasına katıldı.

"Çok başarılı buluyorum"

Galaya katılarak sevgilisini yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek; "Çok merak ediyorum bu filmi. Birçok ödül aldı. Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Filmi ilk kez izleyeceğini söyleyen Yıldırım, aşkını öve öve bitiremedi. Kaan Yıldırım “Pınar'ı çok seviyorum, çok başarılı buluyorum. Onu ekranda izlemeye doyamıyorum" dedi.

"Bayramı ailemle geçirdim"

Bayramı nasıl geçirdiğinden bahseden ünlü isim, "Okuduğum senaryolar var, yazı dinlenerek geçirip yeni sezonda bir projede yer almayı düşünüyorum. Saçlarımı biraz uzattım. Pınar'da seviyordur herhalde" şeklinde konuştu.


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