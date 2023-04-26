İrem Derici Elon Musk'a seslendi

Twitter, ödeme yapmadığı için 'mavi tık' rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirildiBeyonce, Harry KAne, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici, mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.DÜNYA PARA VERDİMElon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim nerede mavi tik'im b*k yiyen" diyerek tepki gösterdi.. Aylık 150 tl olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.