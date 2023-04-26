  • USD: 19,39 - 19,43
  • EURO: 21,40 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Derici Elon Musk'a seslendi

Mavi tik için yıllık ödeme yapan ünlü şarkıcı İrem Derici, Elon Musk'a isyan etti.

Ekleme: 26.04.2023 - 09:26 Güncelleme: 26.04.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Twitter, ödeme yapmadığı için 'mavi tık' rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirildi

Beyonce, Harry KAne, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.

Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici, mavi tıkının yok olmasına sinirlendi. 

DÜNYA PARA VERDİM

Elon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim nerede mavi tik'im b*k yiyen" diyerek tepki gösterdi.. Aylık 150 tl olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.

İrem Derici Elon Musk'a seslendi
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Beraber başaracağız!
Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Kesinlikle yalan
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
İsveç'te kriz çıkaracak plan! 'Türk bayrağını yakacağız'
Almanlar Selçuk Bayraktar'ı yazdı: Kimse görmezden gelemez!
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor: Seyahat süresi 2 saate inecek
Kartal'da İETT otobüsü alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi: Midemi üşütmüşüm milletimizden aksaklık için özür dilerim
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan PKK'dan 'seçim' tehdidi: Cumhur İttifakı kazanırsa iç savaş çıkarırız
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!