İrem Derici Elon Musk'a seslendi
Mavi tik için yıllık ödeme yapan ünlü şarkıcı İrem Derici, Elon Musk'a isyan etti.
Twitter, ödeme yapmadığı için 'mavi tık' rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirildi
Beyonce, Harry KAne, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.
Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici, mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.
DÜNYA PARA VERDİM
Elon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim nerede mavi tik'im b*k yiyen" diyerek tepki gösterdi.. Aylık 150 tl olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.
Beyonce, Harry KAne, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.
Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici, mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.
DÜNYA PARA VERDİM
Elon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim nerede mavi tik'im b*k yiyen" diyerek tepki gösterdi.. Aylık 150 tl olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.