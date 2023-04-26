Demet Akalın'dan 'Okan Kurt' açıklaması...

Demet Akalın, tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki fikrini açıkladı.Yapılan haberlerde Okan Kurt için 'eşi' ve 'hayat arkadaşı' şeklinde yazılmasıyla ilgili konuşan Akalın, ''Eşi deyin, ne diyeceksiniz?'' açıklamasında bulunarak bu durumdan rahatsız olmadığını dile getirdi.''OKAN BENİM HAYAT ARKADAŞIM, KIYMETLİM''6 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği konusunda çok net konuşan Akalın, ''Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim'' dedi. Sözlerine, ''Kim var on iki sene bu kadar düzgün ve adı hiçbir şeye karışmadan giden? Bir sene, altı ay olmadan patlıyorlar'' şeklinde devam eden ünlü popçu, isim vermeden ünlüler dünyasından bazı kişilere göndermede bulundu.''BÜYÜK BİR KAVGA ETTİK''Boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşiyle yakın zamanda kavga ettiklerinden de bahseden Akalın, yaşanan olayı canlı yayında anlattı:On gün önce büyük bir kavga ettik, fotoğrafları sildim. Buse Varol'un doğum gününe gidecektim arkadaşımla. Bu bana ''İdmana gidiyorum, sen gidemezsin'' dedi. Kıyametler koptu. Evden saat sekizde gitti, on ikide geldi. Bir futbol sevdası başladı bunda. Altından bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Allah korkusu var diye güveniyoruz adama. Telefonu ortadadır, hiç karıştırmam. Adam rahatlasın da istiyorum. Bir arkadaş grubu var, çocukları tanımıyorum. Ne halt ediyorlar bilmiyorum.''FBI'DAN TEMİZ KAĞIDI ALDIRDIM''Sık sık Amerika'ya tatile giden Akalın, Okan Kurt'un tatili sırasında kendisine neden eşlik etmediği konusuna da açıklık getirdi. Okan Kurt'un hızlı araç kullandığı için ceza aldığını ve bu yüzden de Amerika için vize alamadığını söyledi. Amerika'da avukat tuttuğunu söyleyen Akalın, şu ifadeleri kullandı:Okan bana 'Sen Amerika'ya gidiyorsun' diyor da o Amerika'ya gelemiyor. Gelse onunla giderim. Mahkemelik olduğu için hala vize alamıyor. Hızlı araba kullandığı için ceza aldı. Cezası bitti ama sisteme düşmemiş. Amerika'da avukat tuttum. FBI'dan temiz kağıdı aldırdım. Bütün temiz kağıtları var, gönderirim size.''HİRA'YA BODRUM'DAN EV ALDIM''Öte yandan Demet Akalın, dokuz yaşındaki kızı Hira'ya doğum gününde Bodrum'dan ev aldığını da açıkladı.Hira’ya Bodrum’dan küçük bir ev aldım. 2 ay önce doğum gününde aldım. Misafirleri falan orada ağırlayacağız. Küçük bir ev, yatırımlık aldım.