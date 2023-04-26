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Bayram hasılatı dudak uçuklattı!

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

Ekleme: 26.04.2023 - 09:33 Güncelleme: 26.04.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Gülşen uzun bir aradan sonra bayramda sahne aldı. Gülşen, bayramda iki sahne için aldığı ücretin fiyatıyla yine çok konuşulmayı başardı.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

4.5 milyon TL

Toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edilen Gülşen'in, hem İstanbul hem de KKTC'deki performansları için özel repertuvar hazırladığı öğrenildi.

Bayram için özel yüksek fiyatlar ödeyip Gülşen'i dinlemeye gelenlerin ünlü şarkıcının sahne performansından memnun kalmadığı iddia edildi.
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