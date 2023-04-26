'Barış Akarsu'nun ailesi manevi ailem oldu'

İsmail Ege Şaşmaz, iki yıl önce Hande Ünal ile dünyaevine girmişti. 29 yaşındaki oyuncu, “Evlilik gayet güzel gidiyor. Bizim de çocuk hayalimiz var. Umarım kavuşuruz” dedi."AİLESİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"Şaşmaz, başrolünde yer aldığı ‘Merhaba’ filmi hakkında ise “Barış’ı (Akarsu) oynamak çok iyiydi. Hâlâ ailesi ile görüşüyoruz. Onlar benim manevi ailem oldu” şeklinde konuştu.