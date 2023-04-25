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Murat Boz acı haberle yıkıldı

Kanser hastası hayranının isteğini yerine getirmeye hazırlanan Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı.

Ekleme: 25.04.2023 - 10:13 Güncelleme: 25.04.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Murat Boz kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı ancak aldığı ölüm haberiyle sarsıldı.

Boz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

"Sıla'mız melek oldu"

Buluşmak için hazırlık yaptığı hayranı Sıla'nın öldüğünü öğrenen Murat Boz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Konuşmakta güçlük çeken şarkıcı, "Benim için çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Murat Boz acı haberle yıkıldı

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