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Kıraç'tan depremzedelere anlamlı hareket

Kıraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği konserde, depremzede çocuklar ile sahneye çıktı.

Ekleme: 25.04.2023 - 10:10 Güncelleme: 25.04.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü rock sanatçısı Kıraç, aralarında depremzedelerin de olduğu 100 çocukla sahneye çıktı. Kıraç'ın oğlu Çağrı Manas da babasına eşlik ederek sahnede şiir okudu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için organize ettiği etkinlikte sahneye çıktı. Binlerce insanın katıldığı konserde Kıraç, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Aralarında depremzede çocuklarında bulunduğu 100 çocuk ile de sahnede şarkı söyleyen Kıraç, adeta sahnenin tozunu attı.

Kıraç, korodaki çocuklarla beraber, Tuna Nehri, Hoş Gelişler Ola, Ankara'nın Taşına Bak, Vatan Marşı, Çayır Çimen Geze Geze, Karakaş Gözlerin Elmas, Gülpembe ve Kırlara Doğru adlı eserleri seslendirdi. Babasının söylediği Vatan Marşı'na eşlik eden Çağrı Manas da, Orhan Şaik Gökyay'ın şiiri olan "Bu Vatan Kimin?" şiirini okudu.

Konserin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, ünlü sanatçı Kıraç'a çiçek takdim etti.

"KOROMUZ ARASINDA DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZDA VAR"

Öğrencilere bir ay boyunca ders veren Kaan Bahadır, "Yaklaşık bir ay boyunca 100 çocuğumuzla konsere çalıştık. Çocuklarımızın hepsi çok başarılı, müziğe ve vatana aşıklar. Hepsini kutluyorum. Koromuz arasında depremzede çocuklarımızda var. Hepsi sanata dahil oldular, hayata kazandırıldılar" dedi.

"İLK DEFA KIRAÇ İLE BULUŞMA FIRSATI BULDUM"

11 yaşındaki depremzede Ahmet Demir, "Malatya'dan Kocaeli'ye geldik. Kıraç ile şarkı söylemek çok güzeldi, bizim için moral oldu. Herkese teşekkür ediyorum, çok sevinçliyim. İlk defa Kıraç ile buluşma fırsatı buldum. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Kıraç'tan depremzedelere anlamlı hareket
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