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Beyaz Gazete
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Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte İtalya'ya gitti. Tatilden renkli karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaştığı karelerden birinde görünen ayaklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 25.04.2023 - 01:29 Güncelleme: 25.04.2023 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.

Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Bu kare aşkın kanıtı olmuştu.

Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

PARİS'TE AŞK TATİLİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 'Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz' açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

EL ELE FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, bir hafta sonra Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine gelmişti.

İTALYA'YA TATİLE GİTTİLER

İş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam eden Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İtalya'ya tatile gitti. İtalya sokaklarını karış karış gezen güzel oyuncu, renkli karelerini 30.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

AYAKLARI OLAY OLDU!

Önceki gün siyah pantolonu ve beyaz tişörtüyle objektif karşısına geçen ünlü ismin 3.1 milyon beğeni alan göndersinde en çok dikkat çeken şey ise ayakları oldu.

Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

Erçel'in ayaklarını ayaklarını gören takipçileri; 'Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?', 'Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah' ve 'Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç' gibi yorumlar yaptı.
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