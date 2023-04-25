Hande Erçel'in ayakları olay oldu!

Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Bu kare aşkın kanıtı olmuştu.PARİS'TE AŞK TATİLİHande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 'Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz' açıklamasını yapmıştı.EL ELE FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTIİstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, bir hafta sonra Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine gelmişti.İTALYA'YA TATİLE GİTTİLERİş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam eden Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İtalya'ya tatile gitti. İtalya sokaklarını karış karış gezen güzel oyuncu, renkli karelerini 30.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamayı da ihmal etmedi.AYAKLARI OLAY OLDU!Önceki gün siyah pantolonu ve beyaz tişörtüyle objektif karşısına geçen ünlü ismin 3.1 milyon beğeni alan göndersinde en çok dikkat çeken şey ise ayakları oldu.Erçel'in ayaklarını ayaklarını gören takipçileri; 'Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?', 'Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah' ve 'Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç' gibi yorumlar yaptı.