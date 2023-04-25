  • USD: 19,39 - 19,42
  • EURO: 21,32 - 21,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'En güzel bayram hediyem budur!'

Ünlü sanatçı Linet, bayramda iki konseri ile dinleyicilerine müzik şöleni yaşattı. Sahneden dinleyicilerine seslenen şarkıcı, "Size bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur" dedi.

Ekleme: 25.04.2023 - 01:33 Güncelleme: 25.04.2023 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Linet, Ramazan Bayramı'ında ilk konserini Kıbrıs; ikinci konserini İzmir'de verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü isim, bis yaparak konuklara veda etti.

Geniş repertuarı ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatan Linet, "Şarkılarımla sizlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur. Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum" dedi.

'En güzel bayram hediyem budur!'

Linet: En güzel bayram hediyem budur

Linet, performansı kadar iki konserinde giydiği kıyafetlerle de hayranlarından tam not aldı.
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
PKK elebaşlarının desteği sorulan Meral Akşener'den kaçamak yanıt: Üçkağıt olduğunu düşünüyorum
İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarından skandal paylaşım: Soykırım yalanına arka çıktılar! Sosyal medyadan TİP'e büyük tepki
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak
Bakan Nebati: Üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz
Erbakan: Yedili Masa borç ve faiz vadediyor
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'dan bin 490 kişi yola çıktı
İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Togg'a özel kredi...
HDP'li Hasan Cemal'i seçilememe korkusu sardı: TİP'e atılan oylar AK Parti'ye yarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki: Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap
Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü: İşte 'Yapılmadı' denilen Samsat konutları
Başkan Erdoğan, Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nde açıklamalarda bulunuyor.
İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali: Kazanırsa NATO'ya gireriz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı: Kaldıracağız
Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İznik Müzesi'nde 8 bin yıllık ayak izi: İlk kez sergilendi

İznik Müzesi'nde 8 bin yıllık ayak izi: İlk kez sergilendi

Metruk binanın üstünde korkutan otopark

Metruk binanın üstünde korkutan otopark

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben dolandırıcı değilim

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben dolandırıcı değilim

Bin bir zahmetle tek tek toplanıyor: Faydası saymakla bitmiyor

Bin bir zahmetle tek tek toplanıyor: Faydası saymakla bitmiyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat