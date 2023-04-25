Ünlü sanatçı Linet, bayramda iki konseri ile dinleyicilerine müzik şöleni yaşattı. Sahneden dinleyicilerine seslenen şarkıcı, "Size bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur" dedi.

Şarkıcı Linet, Ramazan Bayramı'ında ilk konserini Kıbrıs; ikinci konserini İzmir'de verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü isim, bis yaparak konuklara veda etti.Geniş repertuarı ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatan Linet, "Şarkılarımla sizlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur. Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum" dedi.Linet, performansı kadar iki konserinde giydiği kıyafetlerle de hayranlarından tam not aldı.