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Demet Akalın'dan 'mavi tik' paylaşımı!

Twitter’ın yeni sahibi, ABD’li milyarder Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği 'mavi tik' (onaylı hesap) uygulaması geçtiğimiz günlerde devreye girmişti. Uygulamayı kullanan ve ücret ödemeyi kabul etmedikleri için mavi tikleri kaldırılan ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, Musk'a tepki göstermişti. Son olarak Twitter'ın yaptığı yeni bir hamleyi fark eden Akalın, bir kez daha Elon Musk'a seslendi.

Ekleme: 25.04.2023 - 01:36 Güncelleme: 25.04.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü sosyal ağ hizmeti Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 'mavi tik'i 8 dolara satacağını duyurmuş, onaylı hesapların ücret ödenmemesi halinde kaldırılacağını açıklamıştı.

ÜNLÜLERİN 'MAVİ TİK'İ GİTTİ!

Daha önce iki kez ertelenen 'paralı mavi tik' uygulaması 20 Nisan akşamı devreye girmiş; böylece çok sayıda kurum ve isim, onaylı hesap simgesini kaybetmişti. Türkiye'den birçok ünlü ismin de mavi tiki geri alınmış oldu.

Demet Akalın'dan 'mavi tik' paylaşımı!

'BEN TIKSIZ DA DEMET AKALIN'IM'

Twitter'de 6.7 milyon takipçisi bulunan şarkıcı Demet Akalın, bu duruma tepki göstererek; 'Heyyyu Elon Musk, sen yokken biz vardık be gülüm. Ben tıksız da Demet Akalın'ım, bizi herkes tanır' mesajını paylaşmıştı.

Demet Akalın'dan 'mavi tik' paylaşımı!

YÜKSEK PROFİLLİ HESAPLARIN 'MAVİ TİK'İ GERİ VERİLDİ

'Mavi tik'lerin kaldırılmasının dünya çapında tepki görmesinin ardından; Twitter, bir milyondan fazla takipçisi olan bazı yüksek profilli hesapların 'mavi tik'lerini geri verdi.

Demet Akalın'dan 'mavi tik' paylaşımı!

DEMET AKALIN DURUMU FARK ETTİ

Bunlardan biri de, Demet Akalın'ın hesabı oldu. Durumu fark eden ünlü şarkıcı, 6.7 milyon takipçisi bulunan sayfasından bir Tweet atarak; şu ifadeleri kullandı:

Mavi tıkı kim hediye aldı bana, aaa Elon sen misin?

Demet Akalın'dan 'mavi tik' paylaşımı!

'UZAYLILAR GETİRDİ'

Takipçileri, Akalın'ın paylaşımına kayıtsız kalamayarak; 'Okan enişte olmasın?', 'Demet abla uzaylılar getirdi', 'Hira oyunda hediye satın alırken annesini unutmamış, ona da mavi tik almış herhalde' ve 'Elon'dan size doğum günü hediyesi' gibi yorumlar yaptı.
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