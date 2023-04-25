CZN Burak'tan alkışlanacak hareket!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine giderek yardım çalışmalarına destek olan fenomen işletmeci ve şef CZN Burak, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla yürekleri ısıttı.FATMA TEYZENİN DEPREMDE HASAR GÖREN EVİNİ YENİLETTİDaha önce Ronaldinho ve Messi'nin imzalı formalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkaran ve elde edilen geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışlayan ünlü fenomen, alkış toplayan bir harekete daha imza attı.Afet bölgesinde günlerce yemek dağıtan CZN Burak son olarak, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Osmaniye'de yaşayan Fatma teyzenin hasar gören evini tadilata soktu. Evin yenilenme aşamasında tadilat ve temizlik işlerinde de bizzat yardımcı olan CZN Burak, evin son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.EVİ KENDİ ELLERİYLE TEMİZLEDİFatma teyzenin hasar gören evini torunlarıyla birlikte temizleyen ünlü şef, evin şu anki halini; ''Fatma teyzemizin evini yeniledik. Torunları ile beraber temizliyoruz. Son halini yakında sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz'' notuyla yayınladı. Instagram'da 48.2 milyon takipçisi bulunan ünlü isim bu hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti.TAHA DUYMAZ'IN ANNESİNİ ZİYARET ETMİŞTİÖte yandan; CZN Burak, depremin 12'nci gününde kardeşleri Melek ve Umut ile birlikte cansız bedenine ulaşılan fenomen Taha Duymaz'ın, Hatay'da yaşayan annesi Meryem Duymaz'ı ziyaret etmiş ve o anları sosyal medya hesabından ''Taha kardeşimin ailesi Meryem annenin yanına geldim'' notuyla paylaşmıtşı. Depremde üç evladını kaybeden acılı anne Meryem Duymaz ile CZN Burak'ın kavuşma anları herkesi duygulandırmıştı.