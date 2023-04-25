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Bülent Ersoy helallik istedi

Almanya'da bir mekanda konser veren ünlü sanatçı Bülent Ersoy, açıklamalarıyla sevenlerini üzdü.

Ekleme: 25.04.2023 - 09:43 Güncelleme: 25.04.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Türk Sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrindeki bir mekanda sahneye çıktı.

Ersoy, klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanısıra güncel ve kendi şarkılarına da yer verdiği konserinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

"Hakkınızı helal edin"

Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Bülent Ersoy sevenlerinden helallik istedi. Ersoy "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" dedi.

Bülent Ersoy, helallik istedi

Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.
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