Aşk iddialarına yanıt geldi!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında aşk iddiaları gündeme getirilmişti. İzmir Urla'ya tatile giden Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, haklarında çıkan aşk iddialarına ilk kez cevap verdiler.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında aşk iddiaları sıklıkla gündeme getiriliyor. Yalı Çapkını dizisinde partner olan ve gerçek hayatta da beraber oldukları öne sürülen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun, bayram tatilinde de birlikte İzmir Urla'da görülmeleri iddiaları güçlendirdi.



SEVGİLİ DEĞİLİZ AÇIKLAMASI GELDİ



Gazeteci Birsen Altuntaş, her iki isme de ulaştı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu haklarında çıkan aşk iddialarına cevap verdiler.



İki isim, 'Urla'ya birkaç arkadaş beraber gittik. Sevgili değil, daha önce de söylediğimiz gibi çok iyi anlaşan iş arkadaşıyız' şeklinde ortak bir açıklama yaptılar.