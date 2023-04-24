Zeynep Bastık'a yaz geldi

Sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, yazı getirdi. Güzel şarkıcı, verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.Daha önce iç çamaşırlı pozları yüzünden çok konuşulan Bastık, yine yorum yağmuruna tutuldu.Son olarak beyazlar içindeki sütyensiz önden bağlamalı hırkasıyla ve beyaz eteğiyle pozlar veren şarkıcıyı görenler yalnızca ayağa odaklandı.Bastık yayınladığı kareler şu notu düştü: 'Erik mevsimine iniş gerçekleşti'Bastık'ın ayaklarına hayranlık duyan takipçileri paylaşıma 'Sonunda gördük yine ayakları', 'Ayak Bastık', 'İnsan mutlu oluyor sizin zarif ayaklarınızı görünce' yorumları yağdı.