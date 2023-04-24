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Şeyma Subaşı'ndan düğün açıklaması

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmek için gün sayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Instagram sayfasının 'ücretli abonelik' bölümünden ablası Kübra Açıl hakkında konuşarak; "Ablam dahi hayatımda olmayacak" demişti. Bu sözler üzerine ablasını düğününe çağırmadığı iddia edilen Subaşı, yeni bir video yayınlayarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 24.04.2023 - 00:33 Güncelleme: 24.04.2023 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceklerini duyurmuş ve düğün davetiyelerini paylaşmıştı. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran ünlü isim, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" sözleriyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"SÜRPRİZ OLSUN"

"Ayın 5-6'sı Marakeş'te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun" açıklamasını yapan fenomen, Amanyara'da bekarlığa veda partisi yapmıştı.

Parti için tercih ettiği mini beyaz elbiseyi kısa bir duvak takarak tamamlayan Subaşı, bekarlığa vedasından renkli kareleri 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlamıştı.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Düğününe 15 kişiyi çağırdığı konuşulan Subaşı, geçtiğimiz gün ise Instagram'ın 'ücretli abonelik' bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

"RUHU ÖZEL İNSANLAR KATILACAK"

Şubaşı, 10 kişilik davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuşmuştu. Şeyma Subaşı'nın ablasını Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia edilmişti.

AÇIKLAMA YAPTI

32 yaşındaki Şeyma Subaşı, ablasını düğününe davet etmediği yönündeki haberlerin basında yer bulmasının ardından; 'ücretli abonelik' bölümünden bir açıklama yayınladı.

"BÜYÜK BİR MUTLULUKLA DAVET ETTİM"

"Ablama alakalı bir şey söylemek istedim çıkan haberlerden sonra. Arkadaşlar, ablamı düğünüme davet etmedim diye bir şey yok tabii ki" diyen ünlü isim; şöyle devam etti:

Ablamı çok heyecanla, 2-3 ay öncesinde büyük bir mutlulukla düğünüme davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki de hayal kırıklığına uğradım, üzüldüm. Ama pek de değil. Neden? Çünkü insanların bir algılama, anlama, her şeyle ilgili kapasitesi var sonuçta. Eğer şimdi karşındaki insan onun kapasitesinin üstünde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğramış olursun. Ben hayal kırıklığına uğramıyorum artık.

"ANLATAMIYORUM BENCE"

"O başka bir bahane bulup, beni başka bir türlü suçlayıp; kendi kafasında kendini rahatlatarak bir şeyler bulabilir" ifadelerini kullanan Subaşı; "Anlatamıyorum bence, pek anlatmayayım da zaten çok özel konular çünkü. Ama ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti. Bu kadar" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.
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