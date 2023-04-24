Sahnede giydiklerinin bedeli dudak uçuklattı!

Aylarca sahnelerden uzak kalan ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Gülşen, iddialı kıyafetiyle sahnelere dönüş yaptı.Konserinde siyah dekolte detaylı bir elbise ve leopar desenli eldiven tercih eden Gülşen'in cesur tarzı sosyal medyayı salladı.Konser açılışını bayramda yapan Gülşen’in tercih ettiği kostümü ve aksesuarlarının bedeli ortaya çıktı.Gülşen, üzerindeki parçaları ABD’den getirtti. İddiaya göre elbise 56 bin TL , eldivenler ise 15 bin TL.