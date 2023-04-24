Melisa Sözen'den evlilik yorumu

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, yıllardır birlikte olduğu şarkıcı Harun Tekin ile ilgili konuştu.

Uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ünlü oyuncu Melisa Sözen, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



"İyi ki doğdun sevgilim"



Sözen, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir aşk yaşadığı Harun Tekin'in 44'üncü yaşını kutlamıştı. Tekin'in çocukluk fotoğrafını paylaşan oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"9 yıl oldu"



İlişkisi hakkında konuşan Sözen, "Harun çok iyi. Bizde bir değişiklik yok biliyorsunuz 9 yıl oldu. Mutlu sağlıklı huzurlu devam ediyoruz. Evlenmeyi düşünmüyoruz. Bu halimizle devam ediyoruz böyle mutluyuz'' dedi.