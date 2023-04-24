'Mahkum' dizisi hakkındaki gerçeği açıkladı!

İsmail Hacıoğlu, Mahkum dizisinin neden final yaptığını açıkladı. İsmail Haıcıoğlu reytingleri iyi giden Mahkum dizisinin, senarist nedeniyle final yaptığını söyledi.

İsmail Hacıoğlu, biten dizisi Mahkum ile ilgili merak edilen bir gerçeği açıkladı. İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna Mahkum adlı dizide başrolü paylaşmışlardı. Reytingleri oldukça iyi giden dizi, bir anda ekrana vedasını gerçekleştirmişti.



"SENARİST ARKADAŞ DAHA FAZLA YAZAMIYORMUŞ"



İsmail Hacıoğlu katıldığı bir etkinlikte, Mahkum dizisi ile final gerçeğini şu sözler ile açıkladı:



"Reytingler değil aslında, reytingleri güzel gidiyordu onun. Senaryo kısmında sorun yaşanmaya başladı. Bize sorun böyle iletildi. Yani; senarist arkadaş daha fazla yazamıyormuş. Biz de o yüzden sizlere veda etmek zorunda kaldık."