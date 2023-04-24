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Dilan Çiçek Deniz'den romantik paylaşım!

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz, yeni bir aşka yelken açtığı Mert Yazıcıoğlu ile Maldivler'de tatil yapıyor. Ünlü isim, son olarak paylaştığı bir manzara fotoğrafına eklediği romantik notla adından söz ettirdi.

Ekleme: 24.04.2023 - 01:32 Güncelleme: 24.04.2023 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçilen, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda olan Dilan Çiçek Deniz (28) ile Mert Yazıcıoğlu'nun (29) aşkı doludizgin devam ediyor.

Eski aşkları Thor Saevarsson ve Afra Saraçoğlu'nu çabuk unutan oyuncu çift, birlikte ilk tatiline çıktı. Çiçeği burnunda sevgililer, baş başa vakit geçirmek için Maldivler'e gitti.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde tatilde sevgilisine poz veren ve Yazıcıoğlu'ndan kalpli yorumlar alan Deniz, 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı.

Manzara fotoğrafı paylaşarak Yazıcıoğlu'na aşkını ilan eden Deniz, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'ndan; "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" satırlarını yazdı.

Dilan Çiçek Deniz'den romantik paylaşım!

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