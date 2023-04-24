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Demet Akalın'dan kilo açıklaması

Yaz gelmeden zayıflamak için kolları sıvayan Demet Akalın, şimdiden kiloları vermeye başladı.

Ekleme: 24.04.2023 - 13:44 Güncelleme: 24.04.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde İspanya tatiline çıkan Demet Akalın, yaz gelmeden diyete başladı.

51 yaşındaki şarkıcı, 7 kilo verdiğini söyleyerek, zayıflamak için neler yaptığını anlattı.

'Yoğun tempo çalıştık'

Akalın, 'Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlar beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim' dedi.

'Eşofman açıklaması'

Öte yandan Akalın, daha önce “Kilo aldığı için eşofmanla sahneye çıkıyor” haberlerine cevap vermişti. 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü söyleyen Akalın, şu açıklamayı yapmıştı:

'Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış. 100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim'
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