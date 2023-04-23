Paris'te buzları erittiler!

Evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Paris'e gitti. Evliliklerine bir şans daha veren çift, Eyfel Kulesi'nin önünde öpüşerek poz verdi.

Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, 4 sene önce nikah masasına oturmuştu. Çiftin geçtiğimiz günlerde evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları ileri sürülmüştü.Paris’te bayramda tatil yapan ikili, evliliklerini kurtarmak için birbirlerine bir şans daha verdi. Instagram’dan eşiyle fotoğrafına yer veren Uğur Akkuş, krizi atlattıklarını ilan etti.