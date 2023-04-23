İlişkileri adeta tescillendi

Son dönemin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi, izleyiciyi televizyona kilitleyen yapımlardan.Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu.Uzun ilişkisini sonlandıran Saraçoğlu hakkında bir süredir isimleri magazine konu olan rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk iddiaları çıktı.Hatta Saraçoğlu ve Demir’in arasındaki 4 yıllık birlikteliğin bitmesine neden olarak gösterildi.Son olarak da rol arkadaşlarının sosyal medya paylaşımları ilişki iddialarını doğrular nitelikteydi.Mert Ramazan Demir'in ve Afra Saraçoğlu'nun paylaşımlarında aynı doğa ortamı ve aynı şekildeki siyah demir trabzanlar dikkat çekti.Bu paylaşımlar, takipçiler tarafından bir aşk ilanı olarak algılandı.