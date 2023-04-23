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Beyaz Gazete
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Aracı bariyerlere saplandı

Düzce'de bariyerlere çarparak ağır hasar alan otomobilden yaralı kurtulan sürücünün Masterchef yarışmacısı Yağız Özçelik olduğu öğrenildi.

Ekleme: 23.04.2023 - 14:29 Güncelleme: 23.04.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan Yağız Özçelik idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere saplanarak parçalandı.

Kazayı görenler hemen yardıma koşarken, otomobil devrilmemesi için tahtalar ile sabitlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan Özçelik, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Çok şükür iyiyim"
Hastanede tedavi altına alınan Masterchef yarışmacısı Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

Arkadaşlar trafik kazası geçirdim. Tek başımaydım araçta. Çok şükür iyiyim.
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