  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılmaz Morgül sevgilisini itiraf etti

Dubai'de yaşayan sevgilisini ilk kez anlatan şarkıcı, evlilik için " her an her şey olabilir" dedi.

Ekleme: 22.04.2023 - 22:59 Güncelleme: 22.04.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Yılmaz Morgül, aşk hayatını itiraf etti.

2. Sayda programına katılan Morgül, Dubai’deki aşkını anlattı.

Aşk hayatının sorulması üzerine Morgül, şu ifadeleri kullandı;

“Saklayacağım bir şey yok. İki yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Bakıp hemen aşık oldum, sonra ertesi gün başkasına aşık oldum olayı değil. Ciddi bir platformda tanıştık. Ben Dubai'ye konsere gittim, bir düğün için. Oradaki özel villalarında şarkı söyledim. Öyle tanıştık biz. İki yıldır da arkadaşım benim. Çok etkiledi beni sahnedeyken. Bir hayat enerjisi geliyor bana bahsederken. Anlaşıyoruz, ben onun dilini öğreniyorum; o bizim dilimizi öğreniyor.

"Özel jetleri var"

Morgül, "Hanımefendi geldi mi buraya sorusunu da şu ifadelerle yanıtladı;

Geldi, bizimkiler tanıştılar. Kısmet her şey. Onlar çok iyi bir aile, özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı götürdüm oraya birkaç kere.

"Kutsal bir arkadaşlık"

"Gideceğin zaman hanımefendi sana jetini mi yolluyor?" sorusuna ise şarkıcı, "Ailesi beni çok seviyor, 'Senin gibi insanlar çok azaldı' diyorlar bana. Anlaşıyoruz, güzel gidiyor ama kutsal bir arkadaşlık" diye konuştu.

"Her an her şey olabilir"

Yılmaz Morgül evlilik konusuna da yeşil ışık yaktı.

"Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna da samimi bir yanıt veren Yılmaz Morgül, "Neden düşünmeyeyim? Neden olmasın? Bu bir kısmet; her an, her şey olabilir hayatımızda" ifadelerini kullandı.
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Bakan Nebati’den muhalefete ‘Karadeniz Gazı’ tepkisi: Bizi kimse durduramaz
Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluşma: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akıllı köy! İlk afet konutları teslim edildi! İşte evlerin özellikleri...
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesindeki çiftçilere 10 yeni müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu
Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu
Bedava doğal gazın detayları belli oldu! Erdoğan müjdeyi vermişti
Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırıya tepki
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
AK Parti'nin İstanbul'daki ofislerine üst üste silahlı saldırılar! Önce Kocasinan şimdi de Kuleli....
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...