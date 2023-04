Yılmaz Morgül sevgilisini itiraf etti

Dubai'de yaşayan sevgilisini ilk kez anlatan şarkıcı, evlilik için " her an her şey olabilir" dedi.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, aşk hayatını itiraf etti.



2. Sayda programına katılan Morgül, Dubai’deki aşkını anlattı.



Aşk hayatının sorulması üzerine Morgül, şu ifadeleri kullandı;



“Saklayacağım bir şey yok. İki yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Bakıp hemen aşık oldum, sonra ertesi gün başkasına aşık oldum olayı değil. Ciddi bir platformda tanıştık. Ben Dubai'ye konsere gittim, bir düğün için. Oradaki özel villalarında şarkı söyledim. Öyle tanıştık biz. İki yıldır da arkadaşım benim. Çok etkiledi beni sahnedeyken. Bir hayat enerjisi geliyor bana bahsederken. Anlaşıyoruz, ben onun dilini öğreniyorum; o bizim dilimizi öğreniyor.



"Özel jetleri var"



Morgül, "Hanımefendi geldi mi buraya sorusunu da şu ifadelerle yanıtladı;



Geldi, bizimkiler tanıştılar. Kısmet her şey. Onlar çok iyi bir aile, özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı götürdüm oraya birkaç kere.



"Kutsal bir arkadaşlık"



"Gideceğin zaman hanımefendi sana jetini mi yolluyor?" sorusuna ise şarkıcı, "Ailesi beni çok seviyor, 'Senin gibi insanlar çok azaldı' diyorlar bana. Anlaşıyoruz, güzel gidiyor ama kutsal bir arkadaşlık" diye konuştu.



"Her an her şey olabilir"



Yılmaz Morgül evlilik konusuna da yeşil ışık yaktı.



"Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna da samimi bir yanıt veren Yılmaz Morgül, "Neden düşünmeyeyim? Neden olmasın? Bu bir kısmet; her an, her şey olabilir hayatımızda" ifadelerini kullandı.